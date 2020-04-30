Трамваи и троллейбусы Петербурга на год оформили ко Дню Победы

В Петербурге трамваи и троллейбусы получили праздничное оформление ко Дню Победы. Встретить их можно будет в разных районах города.

К годовщине украсили трамваи на маршрутах №43, №45, №3, №6 и других. Среди троллейбусов праздничное оформление, в частности, получили машины на маршрутах №1, №5, №7 и №10, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Оформление организовано в рамках проекта «Мы помним, мы гордимся!». Работать на линии трамваи и троллейбусы, украшенные ко Дню Победы, будут в течение всего юбилейного года.

В мае на экранах мультимедийных комплексов в трамваях и троллейбусах будут идти праздничные трансляции, посвященные годовщине Победы. Пассажирам напомнят об истории городов-героев Ленинграда, Севастополя, Одессы и других, а также расскажут об улицах Победы — Солдата Корзуна, Танкиста Хрустицкого и Маршала Казакова.

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