В Петербурге задержали охотников за кошельками иностранных туристов

В Петербурге раскрыли серию карманных краж у иностранных туристов. По подозрению задержаны четверо мужчин.

Полиция полагает, что все они — активные участники группы карманников. Старшему из них 49 лет, младшему — 18.

«На текущий момент установлена причастность фигурантов к четырем эпизодам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, все преступления были совершены с августа 2019 года. Жертвами карманников стали туристы из Европы и Восточной Азии в возрасте от 30 до 59 лет. Действовали они в центре Петербурга: на Невском, Владимирском и Московском проспектах.

В некоторых случаях злоумышленники похищали кошельки прямо на улице, в других — в автобусе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, похитившего кошелек у пассажирки метро.