Беглов поздравил жителей Петербурга с Праздником Весны и Труда

В преддверии майских праздников губернатор Петербурга Александр Беглов решил обратиться к петербуржцам с поздравлениями. Компанию ему составил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Обращение было опубликовано на сайте городской администрации.

Глава города подчеркнул, что Петербург всегда славился своими успешными, творческими и целеустремленными гражданами, которые позволили Северной столице достичь успехов в различных сферах деятельности.

Текущие майские праздники проходят в непростых условиях из-за эпидемии коронавируса. Многие не могут продолжать работать из-за введенных ограничений. Власти города сделают все возможное, чтобы помочь организациям преодолеть экономические проблемы. Рабочие места будут сохраняться.

Город продолжает функционировать как и должен, несмотря на угрозу в виде коронавируса. Меры поддержки населения продолжают приниматься.

Отдельную благодарность Беглов выразил медицинским работникам, которые сейчас стоят на передовой.

«Санкт-Петербург — город труда и единства. Вместе мы преодолеем любые трудности»

— сказал градоначальник

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал петербуржцам, как можно заплатить за квартиру во время самоизоляции.