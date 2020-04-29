Беглов рассказал петербуржцам, как можно заплатить за квартиру во время самоизоляции

Губернатор также призвал горожан помогать старшим близким, которые, возможно, не осведомлены о способах удаленной оплаты ЖКУ. Фото: gov.spb.ru

Губернатор также призвал горожан помогать старшим близким, которые, возможно, не осведомлены о способах удаленной оплаты ЖКУ. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал жителям Северной столицы, как можно оплачивать счета ЖКУ в период самоизоляции.

В частности, оплатить квитанции за жилищно-коммунальные услуги можно с помощью интернета, если ваш дом обслуживается предприятием «Жилищное хозяйство». Для других управляющих компаний действует возможность оплаты через портал госуслуг.

В случае отсутствия интернета или других сложностей с оплатой онлайн, можно вызвать на дом почтальона или социального участкового, позвонив по номеру (800) 100-00-00 или 8 (812) 576-0-576 соответственно. Они позволят вам заплатить за квартиру, не выходя на улицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник напомнил петербуржцам о главном условии для поездки на дачу в Ленинградскую область на майских праздниках.