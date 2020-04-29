Беглов рассказал петербуржцам, как можно заплатить за квартиру во время самоизоляции

Беглов рассказал петербуржцам, как можно заплатить за квартиру во время самоизоляции
Губернатор также призвал горожан помогать старшим близким, которые, возможно, не осведомлены о способах удаленной оплаты ЖКУ. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал жителям Северной столицы, как можно оплачивать счета ЖКУ в период самоизоляции.

В частности, оплатить квитанции за жилищно-коммунальные услуги можно с помощью интернета, если ваш дом обслуживается предприятием «Жилищное хозяйство». Для других управляющих компаний действует возможность оплаты через портал госуслуг.

В случае отсутствия интернета или других сложностей с оплатой онлайн, можно вызвать на дом почтальона или социального участкового, позвонив по номеру (800) 100-00-00 или 8 (812) 576-0-576 соответственно. Они позволят вам заплатить за квартиру, не выходя на улицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник напомнил петербуржцам о главном условии для поездки на дачу в Ленинградскую область на майских праздниках.

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