Беглов напомнил петербуржцам о главном условии для поездки на дачу

Беглов напомнил петербуржцам о главном условии для поездки на дачу
Губернатор напомнил, что, по распоряжению Владимира Путина, режим самоизоляции на территории страны продлен до 12 мая. Фото: vk.com/a_beglov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам, что главным условием для поездки на дачу в Ленобласть во время майских праздников является отсутствие остановок на пути следования.

Во вторник, 28 апреля, градоначальник опубликовал на своей странице во «Вконтакте» видеообращение к петербуржцам, где предостерег от легкомысленного отношения к грядущим длительным выходным и напомнил о договоренности, к которой пришли главы Петербурга и Ленобласти.

Границы регионов остаются открытыми, петербуржцы могут свободно добраться до своих участков, однако необходимо исключить любые остановки на маршруте и иметь при себе документы, подтверждающие наличие дачи. Кроме того, по приезде на участок рекомендуется исключить или свести к минимуму любые контакты и прогулки за пределами дачной территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в преддверии майских выходных в Ленобласти обязательную дезинфекцию проведут все магазины в 54 самых крупных населенных пунктах региона.

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