Только дезинфекция: магазины Ленобласти не закроются 1 мая

Только дезинфекция: магазины Ленобласти не закроются 1 мая
1 мая магазины будут работать в штатном режиме. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил на 30 апреля дезинфекционные мероприятия в продуктовых и табачных магазинах, расположенных в 54 крупных населенных пунктах региона.

Все торговые объекты, где продаются продовольственные товары и табачные изделия, в четверг, 30 апреля в период с 16 до 22 часов будут обязаны провести генеральную уборку. Соответствующую нормам санитарной безопасности обработку необходимо осуществить во всех помещениях. Это также касается оборудования и инвентаря.

Дезинфекция проводиться с учетом разработанных Роспотребнадзором инструкций. Решение Дрозденко обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планирующихся санитарных мероприятиях в областных магазинах, однако точное время их проведения было неизвестным.

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