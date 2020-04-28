Только дезинфекция: магазины Ленобласти не закроются 1 мая

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил на 30 апреля дезинфекционные мероприятия в продуктовых и табачных магазинах, расположенных в 54 крупных населенных пунктах региона.

Все торговые объекты, где продаются продовольственные товары и табачные изделия, в четверг, 30 апреля в период с 16 до 22 часов будут обязаны провести генеральную уборку. Соответствующую нормам санитарной безопасности обработку необходимо осуществить во всех помещениях. Это также касается оборудования и инвентаря.

Дезинфекция проводиться с учетом разработанных Роспотребнадзором инструкций. Решение Дрозденко обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планирующихся санитарных мероприятиях в областных магазинах, однако точное время их проведения было неизвестным.