В 14 населенных пунктах Ленобласти выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали 51 новый случай заражений коронавирусной инфекцией.

Заболевших выявили в четырнадцати населенных пунктах, передает региональное управление Роспотребнадзора. Так, пациенты с подтвержденным COVID-19 выявлены в Бокситогорске, Пикалево, Селиваново, Ефимовском, Всеволожске, Выборге, Киришах, Приозерске, Гостицах и Тихвине. Кроме того, случаи заражения коронавирусном зафиксированы в Тосно, Тельмана, Никольском и Ульяновке.

К счастью, летальных случаев не зарегистрировано. С начала пандемии в Ленобласти заболело 885 человека. Умерло за весь период трое пациентов, выздоровело — 129.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор 47 региона Николай Емельянов попал в больницу с подозрением на коронавирус. Он находится в перепрофилированном петербургском кардиодиспансере на Полюстровском проспекте.