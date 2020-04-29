Вице-губернатора Ленобласти Емельянова госпитализировали в коронавирусный диспансер

Вице-губернатора Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова госпитализировали в областной кардиодиспансер на Полюстровском проспекте в Петербурге. Здание было перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусом.

По данным 47news, Емельянова доставили в диспансер 23 апреля. Состояние его оценивается как среднее. Температура держится на уровне 36,6.

В аппарате областного вице-губернатора сообщили, что он ушел на больничный с 18 апреля. На работе его ждут между майскими праздниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Администрация Ленинградской области перешла на «максимально дистанционный режим работы». Во вторник, 21 апреля, чиновники провели первое совещание по видеосвязи. Причиной этого, по словам губернатора Александра Дрозденко, стало выявление коронавируса у нескольких сотрудников Администрации.