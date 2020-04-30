Рынок инкассации оживает после падения в марте

Рынок инкассации оживает после падения в марте
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

«ИНКАХРАН» (АО) отмечает, что рынок инкассации постепенно оживает после резкого сокращения спроса из-за пандемии и введение режима нерабочих дней.

В конце марта из-за закрытия большого количества торговых объектов количество заявок на услуги инкассации снизились по отдельным группам клиентов до 50 %, указывают в компании. Однако к середине апреля ситуация начала стабилизироваться. Количество заявок на инкассацию выросла за первые три недели апреля на 10%. Кроме того, появляются и развиваются новые ниши.

«Инкассаторский рынок переживает трансформацию. Успех ждёт тех, кто сможет переориентировать модель и диверсифицировать риски», — Евгений Павлов, первый вице-президент МКБ

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