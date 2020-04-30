Рынок инкассации оживает после падения в марте

«ИНКАХРАН» (АО) отмечает, что рынок инкассации постепенно оживает после резкого сокращения спроса из-за пандемии и введение режима нерабочих дней.

В конце марта из-за закрытия большого количества торговых объектов количество заявок на услуги инкассации снизились по отдельным группам клиентов до 50 %, указывают в компании. Однако к середине апреля ситуация начала стабилизироваться. Количество заявок на инкассацию выросла за первые три недели апреля на 10%. Кроме того, появляются и развиваются новые ниши.