В майские праздники движение по Московскому проспекту будет затруднено

В майские праздники движение по Московскому проспекту будет затруднено
Работы выполнит организация АО "Буер". Фото: Baltphoto

На майских выходных движение по Московскому проспекту будет затруднено из-за дорожных работ на участке от Сенной площади до Обводного канала.

Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие на 2,2 километрах трассы. На это выделено 77,6 миллионов рублей.

Ограничения на Технологической площади будут действовать 2-4 и 9-11 мая, а также с 7 по 8 июня. Со 2 по 5 и с 9 по 11 мая будет ограничен проезд от Технологической площади до 1-й Красноармейской улицы по Московскому проспекту. С 2 по 11 мая ограничат движение транспорта на участке от 1-й Красноармейской улицы до нечетной стороны набережной Обводного канала.

С 10 по 22 мая отремонтируют участок проспекта от Сенной площади до нечетной стороны набережной Фонтанки, а с 14 по 22 мая и с 24 мая по 6 июня дорожные работы ограничат проезд по Московскому проспекту от четной стороны набережной Фонтанки до Технологической площади. Также, с 17 по 22 мая полностью остановят движение по переулку Бринько и Обуховской площади (там — 24 мая дополнительно).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольцевой автодороге (КАД) ограничат движение еще на нескольких участках.

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