Петербуржцев ждут новые ограничения на КАД из-за дорожных работ

Жителей Северной столицы ждут новые ограничения на Кольцевой автодороге (КАД). Дорожные службы перекроют одну из двух полос на внутреннем кольце трассы между съездами на Приморское шоссе и Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Во вторник, 28 апреля, о грядущих изменениях gazeta.spb.ru уведомили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». По информации ведомства, на обозначенном участке КАД будут проводиться ремонтные работы по устранению колейности. Вторая полоса будет закрыта для проезда до конца недели, с 28 апреля по 3 мая.

При этом на первой полосе введут ограничение скорости — не выше 50 километров в час, поскольку на этом участке их всего две, и движение транспорта будет затруднено. Сведения о перекрытии участка появятся на информационных табло трассы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт на КАД привел к масштабным пробкам.