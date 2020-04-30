Жителя Петербурга задержали за домогательства до восьмиклассницы

Мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы. Фото: Pixabay

Мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы. Фото: Pixabay

Петербургские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления сексуального характера в отношении девочки, учащейся в восьмом классе.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Петербургу, сейчас идет расследование уголовного дела, открытого по факту иных действий сексуального характера.

Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали 31-летнего мужчину по подозрению в произошедшем.

По версии следствия, все произошло в ноябре прошлого года в квартире дома на Ленинском проспекте. Там мужчина домогался до несовершеннолетней девочки, с которой познакомился в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Киришей обвинили в развращении 8-летней девочки. В Киришах местный житель заявил на работающего электриком мужчину, что он домогался до его восьмилетней дочери.