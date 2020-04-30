В Выборге открыли уголовное дело после пожара, в котором погибла многодетная семья

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности после трагедии в доме в Выборге, где произошел пожар, который унес жизни восьми членов семьи — родителей и шестерых детей.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленобласти, уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Должностные лица муниципальных органов власти и надзорных органов Выборга не обеспечили нормы и требования пожарной безопасности. О наличии подозреваемых по этому делу пока не сообщается.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что следственные органы уже имеют несколько предположений о причинах пожара. В частности, правоохранители рассматривают возгорание дверей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны подробности о смертельном пожаре в Выборге. Соседка погибшей семьи рассказала, что происходило в роковую ночь.