Бывший вице-президент «Локомотива» считает, что у Дзюбы нет скорости

Экс- гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал о физической форме и игровых качествах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«За счет роста Дзюба прекрасно играет головой, хорош в подыгрыше, обладает голевым чутьем. Но у него нет главного качества для форварда — скорости. В топ-лигах без этого никуда», — рассказал он, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 28 матчах во всех турнирах. Он забил 15 голов и сделал 12 голевых передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.