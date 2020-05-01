Бывший вице-президент «Локомотива» считает, что у Дзюбы нет скорости

Бывший вице-президент «Локомотива» считает, что у Дзюбы нет скорости
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Экс- гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал о физической форме и игровых качествах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«За счет роста Дзюба прекрасно играет головой, хорош в подыгрыше, обладает голевым чутьем. Но у него нет главного качества для форварда — скорости. В топ-лигах без этого никуда», — рассказал он, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 28 матчах во всех турнирах. Он забил 15 голов и сделал 12 голевых передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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