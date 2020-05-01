Вернувшийся из Турции врач стал источником заражения в НИИ им. Вредена

Вернувшийся из Турции врач стал источником заражения в НИИ им. Вредена
Коронавирусом в институте Вредена заражены около 300 человек. Фото: pixabay.com

Один из сотрудников научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Вредена в Петербурге недавно вернулся из Турции и вышел на работу, не отсидев положенный 14-дневный карантин.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78», что врач вышел с режима самоизоляции уже на четвертый день после прибывания в страну. Он провел в больнице ряд мероприятий и в результате заразил большое количество людей. Градоначальник отметил, что ситуация ухудшается тем, что за это время из больницы выписали пациентов, которые разъехались по российским регионам и понесли коронавирус дальше.

Напомним, НИИ им. Вредена закрыто на карантин с 8 апреля. Число зараженных в медучреждении достигло около 300 человек и еще у 501 человека есть подозрение на инфекцию. Среди них оказались как пациенты, так и сотрудники НИИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сбежал пациент из закрытого на карантин по коронавирусу НИИ Вредена.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
институт вредена коронавирус НИИ им. Вредена новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вернувшийся из Турции врач стал источником заражения в НИИ им. Вредена
Чемпионат Южной Кореи возобновится 8 мая
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу заражений коронавирусом
Более 100 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом
Мозаику с изображением Путина в храме Минобороны демонтировали
В Ленобласти 1 мая потеплеет до плюс 12 градусов
Школьников Ленобласти в мае обеспечат сухпайками
В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для умерших