Лжеполицейский обманул жительницу Всеволожска на 2 млн рублей

Лжеполицейский обманул жительницу Всеволожска на 2 млн рублей
Злоумышленник задержан. Фото: Pixabay

Злоумышленника, воспользовавшегося доверием женщины, задержали в Ленинградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, подозреваемым оказался 30-летний подозреваемый в мошенничестве. Мужчина сговорился в неустановленными лицами о похищении денег у гражданки.

Злоумышленник представился полицейским и, под предлогом урегулирования вопросов о привлечении ее бывшего мужа к уголовной ответственности и удочерением ребенка с правоохранителями, похитил у жительницы Всеволожска почти два миллиона рублей.

Злоумышленник задержан, ему грозит наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас полиция решает вопрос об избрании меры пресечения, отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Адмиралтейского района раскрыла мошенничество в банковской сфере.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожск лжеполицейские мошенничество в особо крупном размере происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умер зампред правительства Крыма Павел Королев
Дорожные работы на дамбе помешают свободному проезду транспорта
Девушку сбило такси, когда она фотографировалась на фоне Лахты
В Сингапуре за сутки зафиксировано 932 случая заражения коронавирусом
Лжеполицейский обманул жительницу Всеволожска на 2 млн рублей
В Эстонии число больных COVID-19 достигло 1694
Кокорин и Мамаев давно компенсировали ущерб за разбитый автомобиль ...
Миронов пожелал зараженному коронавирусом Мишустину скорейшего выздоровления