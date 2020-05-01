Лжеполицейский обманул жительницу Всеволожска на 2 млн рублей

Злоумышленника, воспользовавшегося доверием женщины, задержали в Ленинградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, подозреваемым оказался 30-летний подозреваемый в мошенничестве. Мужчина сговорился в неустановленными лицами о похищении денег у гражданки.

Злоумышленник представился полицейским и, под предлогом урегулирования вопросов о привлечении ее бывшего мужа к уголовной ответственности и удочерением ребенка с правоохранителями, похитил у жительницы Всеволожска почти два миллиона рублей.

Злоумышленник задержан, ему грозит наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас полиция решает вопрос об избрании меры пресечения, отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Адмиралтейского района раскрыла мошенничество в банковской сфере.