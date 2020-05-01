Девушку сбило такси, когда она фотографировалась на фоне Лахты

Петербурженка, устроившая фотосессию посреди проезжей части, попала в ДТП на Приморском шоссе.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в четыре утра около дома №5/2 по Лахтинскому проспекту. Там столкнулись автомобиль такси Kia и ВАЗ, в то время как на капоте последнего сидела девушка.

По данным правоохранителей, девушка, сидевшая за рулем отечественного авто, попросила подругу сфотографировать ее на капоте на фоне Лахта-центра. Однако фотосессия закончилась неожиданным ДТП: в багажник влетела иномарка. Заднюю часть ВАЗа буквально смяло.

«Вместо птички из объектива прилетело такси в багажник. Теперь фотосет у водителя а/м ВАЗ продолжится в рентген-кабинете. Подруга-пассажир останется с массой ярких впечатлений», — пишут в группе.

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