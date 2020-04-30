Автобус сбил женщину в зоне перехода на Кадетском бульваре

В Пушкинском районе Петербурга автобус ЛиАЗ совершил наезд на женщину. Авария произошла на Кадетском бульваре в четверг, 30 апреля.

По предварительной информации, женщина 1987 года рождения переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. В этот момент на неё наехал автобус. За рулем автомобиля находился мужчина 1953 года рождения.

«В результате ДТП пешеход получил средний вред здоровью», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина госпитализирована. Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вечером 29 апреля произошло ДТП с участием 19 автомобилей. По предварительным данным, аварию спровоцировало опрокидывание прицепа с пухто на дорогу. Мусор полностью преградил путь.