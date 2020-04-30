В массовом ДТП под Петербургом пострадало 19 автомобилей

Водитель одной из машин госпитализирован в состоянии средней тяжести. Фото: Baltphoto

Водитель одной из машин госпитализирован в состоянии средней тяжести. Фото: Baltphoto

Поздним вечером 29 апреля в Гатчинском районе Ленинградской области на 34-м километре трассы «Петербург-Псков» произошло массовое с участием 19 автомобилей.

Причиной дорожно-транспортного происшествия стал «КамАЗ», который вез прицеп с отходами. В какой-то момент прицеп опрокинулся и содержимое «пухто» вывалилось на дорогу, полностью преградив путь. В результате случившегося автомобили, ехавшие в попутном направление, врезались друг в друга.

Инцидент с мусором спровоцировал сразу шесть аварий одновременно, на небольшом участке трассы перед опрокинувшимся прицепом. В общей сложности, пострадали 19 машин. Одного из водителей спасателям пришлось вырезать из автомобиля. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом с «Мегой Парнас» произошло смертельное ДТП: легковушка перевернулась, погиб водитель авто.