Смертельное ДТП произошло на КАД рядом с «Мега Парнас»

Иномарку перевернуло на крышу.

Дорожное происшествие случилось сегодня утром, 30 апреля. Фотографии разбитой, перевернутой машины и снесенных ограждений опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В комментариях очевидцы предположили, что водитель Peugeot двигался, не соблюдая скоростной режим, и врезался в ограждения из-за чего машину развернуло. Добавлено было и то, что за рулем был молодой человек, который погиб на месте аварии. Медики из двух подъехавших на место аварии машин скорой помощи могли только констатировать смерть.

Официальной информации по обстоятельствам и причинам аварии пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском в ДТП пострадали два человека. Массовая авария затронула 12 автомобилей и три большегруза. К счастью, никто не погиб.