В России спрогнозировали пики пандемии коронавируса по регионам

В России спрогнозировали пики пандемии коронавируса по регионам
В Петербурге пик эпидемии коронавируса ждут в конце мая. Фото: pixabay.com

Ученые создали математическую модель, которая позволила определить пики эпидемии коронавируса по федеральным округам в России. В Петербурге пик распространения COVID-19 ждут в конце мая, а во всем СЗФО — в середине мая.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил РИА Новости, что научные сотрудники ведут расчеты по логарифмической кривой, построенной на статистике по заболеваемости коронавирусом.

Говоря о столице, ученый отметил, что динамика заболевания в Москве напоминает динамику крупных городов Европы и США. Он заявляет, что пик пандемии в столице можно ждать в первых числах мая. А окончание эпидемии ждут к началу августа, когда общее число заболевших составит от 130 до 170 тысяч человек.

Тавадян рассказал, что в Петербурге есть несколько пиков из-за того, что в городе был не один эпицентр заражения. В динамике зафиксированы несколько «мини-волн распространения инфекции», что ускорило общий рост числа зараженных.

«Ожидаемый пик распространения вируса в Санкт-Петербурге приходится на конец мая 2020 года», — заявил ученый, добавив, что во всем СЗФО пик должен прийтись на вторую декаду мая.

Ученый также рассказал о пиках заболеваемости в других федеральных округах. Так, пик заболеваемости в Поволжье наступит в начале мая, в Сибири — примерно в середине мая, на Северном Кавказе — на второй неделе мая, на Урале — в середине июля, в Южном Федеральном округе — в конце мая, а на Дальнем Востоке — в первой декаде мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора заявила, что Россия может избежать пика заболеваемости коронавирусом.

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