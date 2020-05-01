Инкубационный период заражения COVID-19 может длиться дольше двух недель

Об инкубационном периоде заражения новым коронавирусом рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Директор НИИ, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что инкубационный период заражения COVID-19 может длиться около трех недель. В связи с этим врач призвал жителей России более ответственно относиться к ограничительным мерам, введенным для борьбы с распространением инфекции.

«Инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры», — заявил Петриков.

Кроме того, медик подчеркнул, что число пациентов с коронавирусной пневмонией в тяжелом состоянии начало увеличиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России спрогнозировали пики пандемии коронавируса по регионам.