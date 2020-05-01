В ИТМО разработали приложение для «Бессмертного полка»

Петербургские специалисты из университета ИТМО разработали мобильное приложение для организации акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн.
Обо всем сообщили в пресс-службе учебного заведения. За основу нового приложения разработчики взяли платформу «How we survive»,, которая ранее также создавалась в ИТМО для борьбы с одиночеством во время режима самоизоляции.
Мобильное приложение «Онлайн-шествие Бессмертного полка», о котором идет речь», демонстрирует интерактивную карту для шествия в Сети.
Любой желающий может принять участие в акции, опубликовав в своем инстаграме пост с хэштегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Второй способ — разместить в самом приложении ссылку на пост в соцсетях и указать свой город. Третий вариант — заполнить форму в приложении, указав данные фронтовика и приложить фотографию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Бессмертный полк» решили провести онлайн из-за COVID-19.