В ИТМО разработали приложение для «Бессмертного полка»

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургские специалисты из университета ИТМО разработали мобильное приложение для организации акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн.

Обо всем сообщили в пресс-службе учебного заведения. За основу нового приложения разработчики взяли платформу «How we survive»,, которая ранее также создавалась в ИТМО для борьбы с одиночеством во время режима самоизоляции.

Мобильное приложение «Онлайн-шествие Бессмертного полка», о котором идет речь», демонстрирует интерактивную карту для шествия в Сети.

Любой желающий может принять участие в акции, опубликовав в своем инстаграме пост с хэштегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Второй способ — разместить в самом приложении ссылку на пост в соцсетях и указать свой город. Третий вариант — заполнить форму в приложении, указав данные фронтовика и приложить фотографию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Бессмертный полк» решили провести онлайн из-за COVID-19.