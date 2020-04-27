«Бессмертный полк» решили провести онлайн из-за COVID-19

&#171;Бессмертный полк&#187; решили провести онлайн из-за COVID-19
Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России ежегодную акцию «Бессмертный полк» проведут в режиме онлайн.

Глава движение «Волонтеры Победы» рассказала РИА Новости, что в этом году акция пройдет в виде онлайн-трансляции на более чем 200 столичных медиаэкранах, онлайн-кинотеатре ОККО, а также на портале «Бессмертного полка России».

Участие в акции может принять любой желающий, отправив фотографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, на сайт одной из партнерских площадок. Все снимки будут обработаны и в День Победы, 9 мая, их покажут на экранах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы. При этом российский президент Владимир Путин отметил, что празднование состоится в 2020 году. Подготовка и проведения мероприятий сейчас очень опасны из-за угрозы распространения коронавируса.

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9 мая акция бессмертный полк день победы онлайн
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