Путин заявил о переносе Парада Победы

Парад, посвященный Дню Победы, не состоится 9 мая, а будет перенесен на более поздний срок. Также, будут перенесены и другие торжественные и памятные мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включая «Бессмертный полк». Об этом стало известно сегодня, 17 апреля, на встрече главы государства с членами Совета безопасности, передает РИА-новости.

При этом, президент России Владимир Путин отметил, что празднование состоится в 2020 году.

Подготовка и проведения мероприятий сейчас очень опасны из-за угрозы, в виде коронавирусной инфекции, которая нависла над страной. Очень непростая эпидемиологическая ситуация фиксируется в Москве, где каждый год проводится Парад Победы. К тому же, ветераны, самые главные гости всех торжеств, не смогут лично присутствовать на них, так как находятся в обязательной самоизоляции из-за почтенного возраста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле решили перенести Парад Победы.