Ветеран ВОВ из Петербурга объявила сбор средств врачам, заразившимся коронавирусом

Ветеран ВОВ из Петербурга объявила сбор средств врачам, заразившимся коронавирусом
Зинаида Корнева. Фото: кадр из видео YouTube

Участница Сталинградской битвы, 98-летняя петербурженка Зинаида Корнева записала видеообращение, в котором объявила сбор средств, которые пойдут на помощь врачам, заболевших коронавирусом.

Ветеран Великой Отечественной войны подхватила идею о сборе средств у британского ветерана Второй мировой войны Томаса Мура, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов на борьбу с пандемией коронавируса.

Помощь российским медикам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) труда и войны.

Корнева также пообещала связать Тому Муру в подарок на день рождения носки. Кроме того, она пообещала, что вплоть до 75-летия Победы в ВОВ она будет рассказывать военные истории на своем YouTube-канале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выделили деньги на средства защиты для врачей.

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