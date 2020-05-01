Полицейские остановили мужчину, который хотел прыгнуть с Ново-Московского моста

В результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня, 1 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Граждане пишут, что необычный инцидент произошел примерно в половину шестого вечера на Ново-Московском мосту. Мужчина хотел прыгнуть в Обводный канал, но его вовремя остановили сотрудники правоохранительных органов. Они повалили любителя поплавать на землю, так что тот не мог и пошевелиться. На кадрах видно, как полицейский шлепает задерживаемого по голове – непонятно, насколько серьезны и болезненные удары.

«Да ему лёгкий подзатыльник выписали для профилактики, чтобы в себя пришел. Кто его там бьёт? Или вы не знаете значения этого слова?»,

— спорят пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экстремалы спрыгнули с парашютом с крыши многоэтажки в Девяткино. Пользователи неоднозначно отреагировали на произошедшее — кто-то восхищается их смелостью, а некоторые посоветовали отправиться в больницу «лечить голову».