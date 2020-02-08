Экстремалы спрыгнули с парашютом с крыши многоэтажки в Девяткино

Минувшей ночью, 8 февраля, жители Мурино сняли на видео неизвестных парашютистов, которые спрыгнули с крыши жилого дома.

Как сообщили очевидцы в группе «Девяткино online» в соцсети «ВКонтакте», жаждущие адреналина парашютисты спрыгнули с крыши высокого дома. Как рассказал автор публикации, все произошло в доме №14 по Охтинской аллее. Стоит отметить, что дом высотой в 24 этажа.

Пользователи неоднозначно отреагировали на произошедшее — кто-то восхищается их смелостью, а некоторые посоветовали отправиться в больницу «лечить голову».

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