Экстремалы спрыгнули с парашютом с крыши многоэтажки в Девяткино

Экстремалы спрыгнули с парашютом с крыши многоэтажки в Девяткино
кадр из видео vk.com/9online

Минувшей ночью, 8 февраля, жители Мурино сняли на видео неизвестных парашютистов, которые спрыгнули с крыши жилого дома.

Как сообщили очевидцы в группе «Девяткино online» в соцсети «ВКонтакте», жаждущие адреналина парашютисты спрыгнули с крыши высокого дома. Как рассказал автор публикации, все произошло в доме №14 по Охтинской аллее. Стоит отметить, что дом высотой в 24 этажа.

Пользователи неоднозначно отреагировали на произошедшее — кто-то восхищается их смелостью, а некоторые посоветовали отправиться в больницу «лечить голову».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга засняли на видео падение канатоходца в Обводный канал.

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