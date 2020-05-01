В Ленобласти запретили ходить в лес, иначе будут штрафовать

Граждан просят соблюдать режим самоизоляции и как можно меньше выходить из дома.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщили в правительстве Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому гражданам запрещается посещать леса, разводить костры и сжигать мусор на территории лесного фонда, а также неподалеку. За соблюдением правил будут следить межведомственные совместные группы и добровольные пожарные дружины. Всех, кто нарушил запреты, будут оштрафованы.

Напоминаем, что для петербуржцев ввели те же ограничения до конца мая, чтобы все оставались дома и не собирались на природе большими компаниями.

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