В Ленобласти запретили ходить в лес, иначе будут штрафовать

В Ленобласти запретили ходить в лес, иначе будут штрафовать
Сходить на пикник не получится. Фото: https://pixabay.com

Граждан просят соблюдать режим самоизоляции и как можно меньше выходить из дома.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщили в правительстве Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому гражданам запрещается посещать леса, разводить костры и сжигать мусор на территории лесного фонда, а также неподалеку. За соблюдением правил будут следить межведомственные совместные группы и добровольные пожарные дружины. Всех, кто нарушил запреты, будут оштрафованы.

Напоминаем, что для петербуржцев ввели те же ограничения до конца мая, чтобы все оставались дома и не собирались на природе большими компаниями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Коммунарке рассказали о новом симптоме коронавируса. У многих пациентов с положительными тестами есть кожные проявления, то есть высыпания – они «достаточно разнообразны».

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