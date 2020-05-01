В Выборге нашли зарезанного мужчины

В Выборге нашли зарезанного мужчины
Мужчина скончался, травмы оказались серьезными. Фото: Baltphoto

Его могли убить во время посиделки с алкоголем.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области. Все случилось в Выборге – там в одной из квартир найдено бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он выпивал со своей сожительницей, когда между ними вспыхнул конфликт. В результате женщина схватилась за нож и нанесла несколько ударов своему обидчику. Гражданин от серьезности полученных травм скончался на месте.

Случившееся стало причиной для возбуждения уголовного дела. Местную жительницу подозревают в убийстве, ее задержали. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца избили и пырнули ножом на проспекте Науки. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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