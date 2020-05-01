В Неву вылили пахучее вещество неизвестного происхождения

В Неву вылили пахучее вещество неизвестного происхождения
Мутная вода в Неве. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Росприроднадзор выясняет, кто виноват в том, что река поменяла цвет.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщили в Роспироднадзоре. Пользователи соцсетей выложили снимки, сделанные у Литейного моста. На них видно, что в Неву слили нечто. Очевидцы отметили, что вещество плохо пахнет и это их пугает. Сотрудники ведомства, узнав об инциденте, начали проверять ситуацию.

Выяснилось, что неподалеку находится выпуск ЦО-2, находящийся на балансе «Водоканала Петербург». Туда поступают все сточные воды от населения и учреждений Центрального района. Пока что непонятно, связано ли это с розливом пахучего нечто в Неву.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в реку Новую вновь угодили вонючие вещество. Есть мнение, что виновато крупное сельхозпредприятие. Сотрудников ведомства просят провести проверку и привлечь нарушителя к ответственности.

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В Неву вылили пахучее вещество неизвестного происхождения
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