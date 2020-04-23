В реку Новую вновь угодили вонючие вещества

В реку Новую вновь угодили вонючие вещества
За ситуацией следит ведомство. Фото: Росприроднадзор

В соцсетях сообщили, что водоем вновь страдает от чьей-то безалаберности.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО. Муниципальные депутаты МО «Ульянка» рассказали в социальных сетях, что в реку Новую вновь сбрасывают нечто, пахнущее неприятно. По предварительным данным, виновник – сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Предпортовый». Сотрудников ведомства просят провести проверку и привлечь нарушителя к ответственности.

Напоминаем, что реку Новую не раз загрязнял аэропорт «Пулково», который сбрасывал туда сточные воды. В результате было выплачено более 162 миллионов рублей на восстановление водоема.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор проверит реку Ижора на загрязнения. «Следует отметить, что в момент осмотра вода в реке была естественного природного цвета, без видимых загрязнений», — рассказали в ведомстве.

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