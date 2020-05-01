В Лодейном Поле из горящей квартиры спасли человека

В Лодейном Поле из горящей квартиры спасли человека
О жертвах ничего не сообщается. Фото: Pixabay

Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось вечером первого мая. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Квартира загорелась в одном из домов в Лодейном поле на проспекте Ленина. На место оперативно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации пламени. В процессе участвовали десять человек и три единицы техники. Из помещения был эвакуирован один человек, информации о состоянии которого не приводится.

Пока что не удалось выяснить, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге открыли уголовное дело после пожара, в котором погибла многодетная семья. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что следственные органы уже имеют несколько предположений о причинах пожара. В частности, правоохранители рассматривают возгорание дверей.

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Лодейное Поле пожар
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