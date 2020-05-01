Под Гатчиной вспыхнула сухая трава

Огонь охватил уже большую территорию. Очевидцы вызвали спасателей.

Все случилось в ночь с 1 на 2 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Трава загорелась около деревни Куровицы в Гатчинском районе. Спецслужбы уже вызвали, спасатели довольно быстро приехали на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.

Напоминаем, что жителям Ленинградской области с 1 мая запретили ездить в лес и устраивать пикники неподалеку тоже. Их просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, отложив выезды на природу до поры до времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лодейном Поле из горящей квартиры спасли человека. Квартира загорелась в одном из домов в Лодейном поле на проспекте Ленина. На место оперативно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации пламени.