Джигурда хочет драться с Соловьевым из-за Уткина

Актеру не понравилось, как Соловьев высказался о спортивном комментаторе.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Актер Никита Джигурда вызвал на боксерскую дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его слов о спортивном комментаторе Василии Уткине. Он отметил, что нокаутирует его, чтобы дать ему шанс после этого «обрести свое лицо». Актер пообещал бить аккуратно, но при этом сильно. Джигурде не нравится, что Соловьев позволяет себе резкие высказывания в сторону других людей.

Напоминаем, что Соловьев и Уткин начали ссориться еще в апреле, они часто критиковали друг друга и до этого. Комментатор хотел организовать реп-баттл, но телеведущий отказался и посоветовал Уткину «смотреть в оба и озираться по сторонам».

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