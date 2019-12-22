Боксер Денис Лебедев проиграл поединок и решил повторно завершить карьеру

Боксер Денис Лебедев проиграл поединок и решил повторно завершить карьеру
Денис Лебедев. Фото: instagram.com/denislebedev_official

Российский боксер Денис Лебедев потерпел поражение в первом после возобновления карьеры поединке и заявил, что намерен опять завершить карьеру.

Накануне в субботу, 21 декабря, в Красноярске прошел бой за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе. Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну. Бой растянулся на 12 раундов, а победу представителю ЮАР присудили решением судей.

«У Табисо я должен был выигрывать. Реванш с Мчуну? Зачем народ смешить», – приводит слова Лебедева РИА Новости.

Спортсмен также подчеркнул, что у него в жизни есть дела и поважнее, например ребенок, который недавно родился, а также старший сын, которого выгнали из кадетского училища. Лебедев добавил, что «сделал, что смог», и, «наверное, не будет продолжать карьеру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова на бой.

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