Боксер Денис Лебедев проиграл поединок и решил повторно завершить карьеру

Российский боксер Денис Лебедев потерпел поражение в первом после возобновления карьеры поединке и заявил, что намерен опять завершить карьеру.

Накануне в субботу, 21 декабря, в Красноярске прошел бой за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе. Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну. Бой растянулся на 12 раундов, а победу представителю ЮАР присудили решением судей.

«У Табисо я должен был выигрывать. Реванш с Мчуну? Зачем народ смешить», – приводит слова Лебедева РИА Новости.

Спортсмен также подчеркнул, что у него в жизни есть дела и поважнее, например ребенок, который недавно родился, а также старший сын, которого выгнали из кадетского училища. Лебедев добавил, что «сделал, что смог», и, «наверное, не будет продолжать карьеру».

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