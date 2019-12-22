Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова на бой

Александр Емельяненко. Фото: championat.com
Александр Емельяненко. Фото: championat.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко ответил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, который вызвал спортсмена на бой.

Кадыров вызвал Емельяненко на поединок в воскресенье. Глава Чечни предложил пользователям в Instagram поделиться идеями о формате боя против Емельяненко, а также предложить идею наиболее зрелищного шоу.

«Флешмоб «вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат — Сила!» — ответил боец в своем Instagram-аккаунте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Емельяненко отправил Кокляева в нокаут. Александр Емельяненко «вырубил» Кокляева, уже в конце первого раунда, который длился три минуты. Спортсмен просто нокаутировал соперника.

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Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова на бой
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