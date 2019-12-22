Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова на бой

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко ответил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, который вызвал спортсмена на бой.

Кадыров вызвал Емельяненко на поединок в воскресенье. Глава Чечни предложил пользователям в Instagram поделиться идеями о формате боя против Емельяненко, а также предложить идею наиболее зрелищного шоу.

«Флешмоб «вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат — Сила!» — ответил боец в своем Instagram-аккаунте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Емельяненко отправил Кокляева в нокаут. Александр Емельяненко «вырубил» Кокляева, уже в конце первого раунда, который длился три минуты. Спортсмен просто нокаутировал соперника.