Емельяненко отправил Кокляева в нокаут

Для Емельяненко это первая победа в боксе. Фото: pixabay.com

Для Емельяненко это первая победа в боксе. Фото: pixabay.com

Александр Емельяненко одержал победу над Михаилом Кокляевым на прошедшем в столице боксерском поединке.

Боец смешанного стиля Емельняненко и пауэрлифтер Кокляев, которые ни разу не понимал участия в профессиональных боях, встретились в ринге. Александр Емельяненко «вырубил» Кокляева, уже в конце первого раунда, который длился три минуты. Спортсмен просто нокаутировал соперника.

Для 38-летнего бойца ММА эта победа стала первой в боксе, остальные 27 он одержал на соревнованиях по смешанным единоборствам. 40-летний Кокляев ранее был участником состязаний по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.

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