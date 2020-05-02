В Выборгском районе участником ДТП стал доставщик еды

В Выборгском районе участником ДТП стал доставщик еды
В ДТП, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот страницы "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 2 мая. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На проспекте Художников столкнулись два автомобиля – один из них доставлял еду кому-то. Почему они не поделили дорогу – остается загадкой. Видно лишь, что легковушки разлетелись в разные стороны и получили повреждения. Одна из машин также снесла разделительный забор.

Остается надеется, что никто не пострадал. В это время какой-то голодный петербуржец все ждет заказанную еду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские остановили мужчину, который хотел прыгнуть с Ново-Московского моста. Мужчина хотел прыгнуть в Обводный канал, но его вовремя остановили сотрудники правоохранительных органов.

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