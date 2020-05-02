Погребняк отрицает слухи о купленном матче «Зенита» с «Баварией» в 2008 году

Футболист уверяет, что победа петербуржцев была честной.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем пишет Sport.ru. Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк заявил, что многие до сих пор считают, что матч «Зенита» с «Баварией» в 2008 году был куплен. Он отрицает все слухи, которые распространяют недруги и фальшивые любители футбола. Погребняк уверяет, что «сине-бело-голубые» победили честно. Его слова поддержали бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков.

Напоминаем, что петербуржцы 12 лет назад на Кубке УЕФА разгромили немцев со счетом 4:0. «Зениту» удалось благодаря этому выйти в финал и победить шотландскую команду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин и Мамаев давно компенсировали ущерб за разбитый автомобиль телеведущей Ушаковой. «Деньги в размере 200 тысяч рублей давно лежат у неё на счету, она и её представитель об этом уведомлены», — заявила она, сообщает ТАСС.