Кокорин и Мамаев давно компенсировали ущерб за разбитый автомобиль телеведущей Ушаковой

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев уже давно компенсировали телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой ущерб за разбитый автомобиль. Об этом заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

«Деньги в размере 200 тысяч рублей давно лежат у неё на счету, она и её представитель об этом уведомлены», — заявила она, сообщает ТАСС.

Подачу иска о компенсации спустя 1,5 года после случившегося адвокат связала с обжалованием приговора во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Ведущая «Первого канала» Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева. Женщина намерена взыскать денежную компенсацию за повреждения своего автомобиля марки Mercedes. Иск принял Савеловский суд Москвы. Его рассмотрение назначено на 6 мая. Имущественный вред Ольга Ушакова оценила в 321 тысячу 75 рублей и 3 копейки

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.