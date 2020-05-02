При пожаре на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке погиб человек

При пожаре на крупнейшем в мире плавзаводе в Находке погиб человек
Спасатели оперативно потушили пожар. Фото: pixabay

В результате пожара на крупнейшем в мире рыбоперерабатывающем плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Находке погиб один человек и один пострадал.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Сообщение о пожаре на стоящем на ремонте судне поступило в 08.50 (01.50 мск). По предварительной информации, возгорание произошло в ходе сварочных работ.

В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна. Пожар уже потушили.

В результате происшествия погиб мужчина и пострадала женщина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара в одном из домов в деревне Хомировичи Лужского района Ленобласти обнаружены три обгоревших тела. В деревне загорелся один из домов. Справиться с пламенем удалось силами восьми человек личного состава МЧС и двух единиц техники.

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