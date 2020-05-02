Стала известна причина пожара на плавбазе в Находке

На плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке взорвался газовый баллон.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Угрозы затопления судна нет.
По предварительной информации, в результате пожара на крупнейшем в мире рыбоперерабатывающем плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Находке погиб один человек и один пострадал.
Сообщение о пожаре на стоящем на ремонте судне поступило в 08.50 (01.50 мск).
Пожар уже потушили.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара в одном из домов в деревне Хомировичи Лужского района Ленобласти обнаружены три обгоревших тела. В деревне загорелся один из домов. Справиться с пламенем удалось силами восьми человек личного состава МЧС и двух единиц техники.