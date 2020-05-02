В квартире на улице Ольги Форш произошел пожар

Утром 2 мая в Калининском районе произошел пожар. В одном из жилых домов на улице Ольги Форш загорелась квартира.
Об этом сообщили очевидцы и опубликовали соответствующую видеозапись.
На видело видна, как из окон многоэтажки валят чёрные клубы дыма.
По словам очевидцев, инцидент завершился не лучшим исходом.
«Там все печально»,-пишут они.
Официальной информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара в одном из домов в деревне Хомировичи Лужского района Ленобласти обнаружены три обгоревших тела. В деревне загорелся один из домов.