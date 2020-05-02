В квартире на улице Ольги Форш произошел пожар

В квартире на улице Ольги Форш произошел пожар
Пожар на улице Ольги Форш. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Утром 2 мая в Калининском районе произошел пожар. В одном из жилых домов на улице Ольги Форш загорелась квартира.

Об этом сообщили очевидцы и опубликовали соответствующую видеозапись.

На видело видна, как из окон многоэтажки валят чёрные клубы дыма.

По словам очевидцев, инцидент завершился не лучшим исходом.

«Там все печально»,-пишут они.

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара в одном из домов в деревне Хомировичи Лужского района Ленобласти обнаружены три обгоревших тела. В деревне загорелся один из домов.

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