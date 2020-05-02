В Приморском районе мужчина устроил стрельбу с балкона

В Приморском районе мужчина устроил стрельбу с балкона
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

У дома по Богатырскому проспекту произошла стрельба. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Инцидент произошел поздним вечером 1 мая.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина 1971 года рождения в результате конфликта с балкона своей квартиры, находящейся на 5 этаже из предмета похожего на пистолет выстрелил в сторону мужчины 1996 года рождения, который находился на улице.

К счастью никто не пострадал. Подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель. Он сообщил, что возле дома №32 на улице Подвойского произошла стрельба.

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