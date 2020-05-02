В Выборгском районе задержан таксист, подозреваемый в ограблении пассажирки

В Выборгском районе задержан таксист, подозреваемый в ограблении пассажирки
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В полицию Выборгского обратилась женщина и рассказала, что ее ограбил таксист.

По ее словам, водитель ВАЗ-2115, применив физическую силу, похитил принадлежащей ей мобильный телефон, банковскую карту, после чего высадил ее улице Симонова и уехал в неизвестном направлении, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре с банковского счета женщины через мобильное приложение были списаны денежные средства в сумме 189 тыс.рублей.

Общий ущерб оценивается в 239400 рублей. По подозрению задержан мужчина 1975 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель. Он сообщил, что возле дома №32 на улице Подвойского произошла стрельба.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ограбление происшествия таксист
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на карантине находятся 3282 человека
В Ленобласти на выходных поднялся индекс самоизоляции
Министр спорта назвал условия возобновления чемпионата России по футболу
Большинство дома: в Петербурге вырос индекс самоизоляции в майские праздники
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 11 411
Из квартиры пенсионера в Московском районе вынесли ключи от машины и ...
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2% населения
В Выборгском районе задержан таксист, подозреваемый в ограблении пассажирки