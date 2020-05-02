В Выборгском районе задержан таксист, подозреваемый в ограблении пассажирки

В полицию Выборгского обратилась женщина и рассказала, что ее ограбил таксист.

По ее словам, водитель ВАЗ-2115, применив физическую силу, похитил принадлежащей ей мобильный телефон, банковскую карту, после чего высадил ее улице Симонова и уехал в неизвестном направлении, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре с банковского счета женщины через мобильное приложение были списаны денежные средства в сумме 189 тыс.рублей.

Общий ущерб оценивается в 239400 рублей. По подозрению задержан мужчина 1975 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель. Он сообщил, что возле дома №32 на улице Подвойского произошла стрельба.