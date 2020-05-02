Из квартиры пенсионера в Московском районе вынесли ключи от машины и драгоценности

Из квартиры пенсионера в Московском районе вынесли ключи от машины и драгоценности
Злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключей. Фото: Pixabay

Полиция в Московском районе разыскивает злоумышленника, совершившего квартирную кражу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник проник в квартиру на улице Ленсовета путем подбора ключей. Сумма ущерба оценивается в 500 тысяч рублей.

По словам пострадавшего, у него похитили драгоценности, мобильный телефон, документы, а также ключи от автомобиля марки Hyundai Tucson.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лже-домоуправительницы воспользовались доверием пенсионеров и проникли в квартиру, где отобрали у них 30 тысяч рублей. В полицию Приморского района обратились с заявлением о квартирном грабеже на улице Матроса Железняка.

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