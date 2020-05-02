При взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб сотрудник подрядчика

При взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб сотрудник подрядной организации и пострадала женщина- член экипажа.

«Сварщик подрядной организации, не член экипажа судна погиб, пострадала женщина — член экипажа»,- рассказал управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов, сообщает РИА «Новости».

На плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке взорвался газовый баллон. В результате пожара на крупнейшем в мире рыбоперерабатывающем плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Находке погиб один человек и один пострадал.

Сообщение о пожаре на стоящем на ремонте судне поступило в 08.50 (01.50 мск). Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после пожара в одном из домов в деревне Хомировичи Лужского района Ленобласти обнаружены три обгоревших тела. В деревне загорелся один из домов. Справиться с пламенем удалось силами восьми человек личного состава МЧС и двух единиц техники.