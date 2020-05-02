Заманил, убил и утопил: в Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

Заманил, убил и утопил: в Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве
Тела погибших утопили в реке. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух людей. Тело одной из погибших обнаружено в реке. Поиски второго трупа продолжаются.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию поступило сообщение о пропаже 46-летней женщины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщина была найдена мертвой.

По данным правоохранителей, 27 апреля злоумышленник под обманным предлогом пригласил женщину и её 51-летнего знакомого на территорию промзоны в Ломоносовском районе Ленобласти. Нанеся множественные удары баллонным ключом, он совершил их убийства. Тела злоумышленник спрятал багаж. После чего пришел в квартиру погибшей, где похитил 90 тыс. рублей.

На следующей день мужчина вывез тела на территорию Вологодской области. Тела он утопил в реке Песь, а автомобиль сжег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Соснового Бора нашли мертвым. Его тело было укрыто ковром и подушкой.

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