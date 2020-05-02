В России за сутки от коронавируса выздоровели 1793 человека

Всего с начала пандемии выписаны 15 013. Фото: Pixabay

Всего с начала пандемии выписаны 15 013. Фото: Pixabay

В России за сутки вылечились от коронавируса 1793 человека. Всего с начала пандемии выписаны 15 013. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 402 886 человек. Скончались 239 653, при этом 1 084 606 человек выздоровели.

За последние сутки в России зафиксировано 9623 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 57 смертельных случаев. Всего в стране сейчас 124 054 зараженных, 1222 погибших, выздоровели 15 013 человек.

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